https://static.news.ru/photo/4aec70d6-cc2e-11e9-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Элли Голдинг, встречавшаяся с принцом Гарри, сыграла свадьбу.

Женихом стал бизнесмен Каспар Джоплин, передаёт The Sun . На церемонию был приглашён актёр Орландо Блум и исполнительница Кэти Перри.

Также на мероприятии присутствовали члены монаршей семьи: принцессы Евгения и Беатрис, их молодые люди и их мать, экс-герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Ранее News.ru сообщал, как выглядит вилла принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где королевская семья отметила день рождения герцогини Сассекской. Пара арендовала на неделю особняк Sa Calma в поместье Vista Alegre. Пребывание в нём обошлось в 108 тысяч фунтов стерлингов. Особняк может похвастать семью спальнями, гимнастическим залом, джакузи и 50-метровым бассейном.