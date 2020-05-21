Бывшая АЭС загорелась в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/ae05c8b2-9b71-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: RN7Online/twitter.com

Экстренные службы Нидерландов прибыли на территорию бывшей атомной электростанции Додевард, где начался пожар. По словам специалистов, угрозы радиационного заражения нет.

О ЧП стало известно 21 мая 2020 года. Столб дыма виден за много километров. По предварительным данным, возгорание началось на крыше, где находились баллоны с газом, передаёт газета Algemeen Dagblad.

АЭС Додевард закрыли в 1997 году. Однако конструкции ещё не демонтировали. Станцию замуровали, топливо вывезли. К 2045 году станет возможен снос зданий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации всех пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.