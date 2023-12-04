Бюджетный кризис в ФРГ может оставить Украину без помощи от ЕС FT: Украина может не получить €50 млрд от ЕС из-за бюджетного кризиса в ФРГ

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Украина может остаться без обещанной ей Евросоюзом помощи в размере €50 млрд из-за бюджетного кризиса в ФРГ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Кроме того, поддержка Киева может оказаться под угрозой из-за усиления ультраправых партий в Европе.

Страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, — говорится в публикации.

Один из собеседников издания пояснил, что договоренности по этому вопросу препятствуют решению суда ФРГ, ограничившего бюджет правительства страны, а также победа правой партии на выборах в Нидерландах. При этом он все же допустил, что окончательное решение о помощи Киеву может быть принято до саммита. По мнению чиновника, оно будет положительным, поскольку ЕС не может допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт.

В середине ноября бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В него были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что последние десятилетия экономика Германии существовала в определенном балансе — не показывала высоких темпов роста, но при этом неплохо себя чувствовала. Однако сегодня экономика ФРГ, по его словам, перешла в стадию вялотекущей депрессии.