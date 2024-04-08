«Были бессильны»: Украина столкнулась с проблемой на фронте Forbes: нехватка боеприпасов сделала ВСУ бессильными перед штурмовиками ВС РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки боеприпасов для артиллерии не могут ничего противопоставить штурмовым группам российской армии в зоне спецоперации, пишет Forbes. По информации журналистов, количество выпускаемых украинскими военными снарядов сократилось как минимум до тысячи.

После приостановки американской помощи украинские артиллерийские батареи сократили стрельбу с шести тысяч снарядов в день до тысячи или около того, в то время как российские батареи продолжали стрелять со скоростью почти шесть тысяч снарядов в день. Из-за недостатка боеприпасов украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны, — отметили в издании.

Как уточнили в статье, малые запасы снарядов стали одной из основных причин отступления ВСУ из Авдеевки. Украинская армия также страдает от дефицита личного состава и нехватки зенитных ракет, констатировал автор публикации.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание, что подразделения ВС России выбивают украинские силы с их позиций по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ нечем ответить на натиск российской армии из-за нехватки боеприпасов и личного состава.