«Буровую мы потушим, а они Украину нет»: эксперт про удар по газовой вышке Военный эксперт заявил, что обстрелу буровой свидетельствуют об агонии киевского режима

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Удар по платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз» указывает на приближающуюся агонию киевского режима, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, этот обстрел свидетельствует об осознании неминуемого поражения.

Мы побеждаем и это факт. Все эти удары по гражданской инфраструктуре, буровым платформам, обстрелы жилых массивов, это просто начавшаяся агония киевского режима, который от осознания неотвратимого поражения, пытаются из последних сил «нагадить» нашему государству. Пожар на буровой то мы потушим, а вот они Украину уже не смогут, — заявил Литовкин.

Он добавил, что Россия сейчас находится в состоянии больших перемен, как в международной политике, так и внутренней. По его мнению решение об спецоперации напрашивалось довольно давно.

И вот наконец мы медленно, но верно начали возвращать, то что по праву наше, — резюмировал Литовкин.

20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в результате обстрела трое человек были ранены, всего удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски продолжаются при участии патрульных судов и авиации.