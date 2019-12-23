Две бури, охватившие в минувшие выходные Португалию, Испанию и Францию, стали причиной гибели девяти человек.
По данным европейских СМИ, тысячи домов на этих территориях оказались обесточены. О двух погибших сообщили в Португалии, ещё о семи — в Испании. Во Франции из-за падения дерева произошло ДТП, пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии, передаёт «
Во всех трёх странах наблюдаются проблемы с транспортом. Закрыты некоторые автомобильные дороги, движение поездов по некоторым маршрутам прекращено. Из-за высоких волн не функционирует водный транспорт между Корсикой и остальной частью Франции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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