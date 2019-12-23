https://static.news.ru/photo/50fb5622-256b-11ea-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Две бури, охватившие в минувшие выходные Португалию, Испанию и Францию, стали причиной гибели девяти человек.

По данным европейских СМИ, тысячи домов на этих территориях оказались обесточены. О двух погибших сообщили в Португалии, ещё о семи — в Испании. Во Франции из-за падения дерева произошло ДТП, пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии, передаёт « Интерфакс ».

Во всех трёх странах наблюдаются проблемы с транспортом. Закрыты некоторые автомобильные дороги, движение поездов по некоторым маршрутам прекращено. Из-за высоких волн не функционирует водный транспорт между Корсикой и остальной частью Франции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.