Бургомистр Гамбурга предрёк ФРГ нищету из-за эмбарго на энергоресурс из РФ

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против вероятного эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике. Его слова приводит ZDF.

Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию, — сказал он.

Ченчер также подчеркнул, что правительству Германии следует стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, но не потерпев при этом экономической катастрофы.

В свою очередь, член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель предупредил, что ведение эмбарго на поставки нефти и газа из России приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил о том, что Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского газа.

При этом министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сообщила о том, что страна не будет платить за российский газ в рублях.