Бурджанадзе упрекнула власти Грузии за угрозы Украине из-за Саакашвили

https://static.news.ru/photo/28032088-870e-11ea-8d52-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: democrats.ge

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе раскритиковала власти за политический шантаж. Отзывать посла с Украины в ответ на назначение бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили вице-премьером стратегически партнёрского государства, по её мнению, неправильно.

В таком случае, по её словам, можно разрывать дипломатические отношения со всеми странами, где одиозный политик когда-либо проживал и читал лекции.

Это не вина Украины, это вина руководства Грузии, которое нигде не уважают и не учитывают. Власти Грузии постарались и смогли испортить отношения с Азербайджаном, с Арменией, с Западом, не смогли улучшить отношения с Россией. А теперь с нашим стратегическим партнёром Украиной говорят чуть ли не о разрыве дипотношений, — цитирует РИА Новости речь Бурджанадзе в грузинском телеэфире.

Саакашвили покинул Грузию после смены власти в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорён к тюремному заключению. В 2015 году политик стал гражданином Украины, тогда бывший в ту пору президентом Пётр Порошенко назначил его главой Одесской области. Однако уже в 2016 году чиновник был обвинён в развале региональной экономики и уволен, а ещё через год лишён гражданства. В 2019 году при новом украинском лидере Владимире Зеленском оно было восстановлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение президента Украины занять пост заместителя председателя правительства. По словам политика, президент поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация».

Однако такое решение главы государства вызвало недовольство в Грузии. Председатель правительства этой страны Георгий Гахария назвал произошедшее неприемлемым. После этого прозвучала угроза отозвать посла.