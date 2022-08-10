Бунт на острове: в Германии набирает оборот петиция мэров в поддержку СП-2 Более 20 глав городов и поселков на немецкой Балтике призвали сохранить импорт газа из РФ

Фото: dpa/picture-alliance/Global Look Press

Письмо кабмину ФРГ с призывом «переосмыслить решение нынешних проблем в отношениях с РФ», которое в середине июля подписали семь мэров городов и коммун на северном немецком острове Рюген, набирает все новые голоса. Как узнал NEWS.ru, к нему присоединились уже больше 20 бургомистров. Они просят федеральное правительство защитить интересы рядовых граждан, которые столкнулись с подорожанием жизни, и не отказываться от энергоносителей из РФ. «Выбранный федеральным правительством путь мы считаем неверным», — говорится в письме. Среди конкретных предложений — реанимировать газопровод «Северный поток — 2». В распоряжении NEWS.ru оказалась как сама петиция, так и «объяснительная записка», которую на днях отдельно составили мэры, столкнувшись с критикой в свой адрес.

В настоящее время 24 бургомистра с острова Рюген подписали декларацию, и с каждым днем к ней присоединяются все новые общины. Этому способствовала публичная дискуссия, развернувшаяся в соцсетях, — разъясняют мэры.

Запустили петицию города Берген, Путбус, Зассниц и курортные поселки Бинц, Зеллин, Баабе и Мёнхгут — все они расположены на острове Рюген. Он известен не только живописными видами, привлекающими туристов. Сейчас тихий Рюген оказался в эпицентре политических страстей. Совсем рядом, на материке, находится город Грайфсвальд, на который выходят оба российских трубопровода — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Последний был достроен, однако так и не запущен в строй в Германии: немецкий кабмин приостановил его сертификацию в феврале после признания Россией ДНР и ЛНР и начала спецоперации.

Среди семи бургомистров, поставивших первыми свои подписи под обращением в защиту СП-2, нет никого из партий, которые в Германии причисляют к пророссийским (в первую очередь такими считают «Альтернативу для Германии» и отчасти «Левых»). Более того, почти все подписанты — беспартийные. Только мэр коммуны Баабе Хартвиг Дивиш состоит в Христианско-демократического союзе (ХДС), который с прошлой осени ушел в оппозицию, а до этого многие годы продвигал «Северный поток — 2» во главе правящей коалиции с канцлером Меркель. Мэр Бергена Анья Рацке вышла из ХДС еще в 2014 году. В политике все они не новички — некоторые избирались и переизбирались, начиная с 2015-го и даже с 2011 года. Разброс их занятий в прошлом велик — от юриста-нотариуса и учителя гимназии до инженера-агрария и ведущего психолога в реабилитационной клинике.

Несмотря на разный жизненный опыт, рюгенцы сошлись во взглядах относительно энергетической политики правительства, с которой не согласились в июльском письме. Оно было направлено сразу на два адреса — в Берлин «зеленому» министру по вопросам экономики и климата Роберту Хабеку и в офис премьера земли Мекленбург — Передняя Померания, к ней относится остров.

На фоне общей ситуации в мире и боевых действий на Украине мы требуем обеспечить энергетическую безопасность жителей нашего региона всеми доступными энергоносителями, особенно газом. Мы самым решительным образом осуждаем вооруженный конфликт и солидарны с украинским народом. Однако нельзя не просчитывать степень ущерба для наших соотечественников и для местной экономики, — говорилось в июльском письме. — Мы разделяем мнение, что выбранный правительством путь — разрыв с энергоносителями из России — неверен. Доказательство тому — взлетевшие цены на электричество и продукты... Нынешние планы по [трансформации] газоснабжения и всей инфраструктуры вызывают у нас тяжелые мысли, поскольку предлагаемые альтернативы сопряжены с огромными денежными и временными затратами, не говоря уже о других рисках.

Фото: dpa/picture-alliance/Global Look Press

В частности, мэры критикуют ставку «Зеленых» на ветряные турбины, которые навязывают властям острова из Берлина. «Фундаментальные исследования», на которые ссылаются авторы письма, признают их «небезопасными для окружающей среды и для здоровья людей».

«К тому же наша электросеть не рассчитана на многочисленные ветрогенераторы, тепловые насосы и тому подобное. Компании, обслуживающие электросети, по закону обязаны выплачивать компенсацию операторам ветряных турбин, если ими произведенная электроэнергия не может быть подана в сеть. Это, опять же, бьет по кошельку наших сограждан. Из-за бюрократических предписаний, ограниченных мощностей и дефицита материалов перестройка сетей займет много времени», — признают бургомистры.

Поэтому мы предлагаем кардинально переосмыслить решение текущих проблем в отношениях с Россией. Нужно срочно найти дипломатический путь. Чтобы на долгосрочную перспективу гарантировать энергоснабжение в нужных объемах, мы рекомендуем не отказываться от «Северного потока — 1» и запустить дополнительные газовые поставки через «Северный поток — 2». Мы должны срочно задействовать всю имеющуюся инфраструктуру. Если наши предложения не будут услышаны, мы опасаемся взрыва социального недовольства, которым будет трудно управлять, — заключают авторы письма.

Узнать из первых уст о том, прислушались ли к письму в Берлине, обозревателю NEWS.ru не удалось. В офисе мэра Зассница, нам ответили, что, посовещавшись, градоначальники приняли коллективное решение не давать интервью прессе. Вместо этого они составили новое письмо — с разъяснением позиции, озвученной в июле. Из него понятно, что подписанты стали мишенью для критики. Им пришлось повторить, что они «ни в коем случае не одобряют» вооруженный конфликт на Украине.

Все иные интерпретации и инсинуации мы категорически отвергаем, — подчеркивают мэры в разъяснительном письме, с которым ознакомился NEWS.ru.

Они напоминают, что не по своей инициативе написали то обращение.

От всех коммун потребовали представить чрезвычайный план по газо- и энергоснабжению. Поэтому в середине июля мэры собрались, чтобы обсудить, какие шаги можно предпринять. В так называемых экстренных планах нужно было прописать все возможные сценарии по обеспечению жителей теплом и электричеством на самые непредвиденные случаи. Естественно, мы высказали свои точки зрения по поводу альтернатив в условиях газового дефицита. Мы просто не можем допустить, что населению придется столкнуться с ограничениями, которых можно избежать при соответствующих политических решениях. По закону бургомистры непосредственно отвечают за благополучие и социальное спокойствие граждан. На кону — их уверенность в завтрашнем дне. Это и сподвигло нас разослать то письмо земельным и федеральным властям, — оправдываются мэры.

Они также уточняют, что «поддерживают призывы правительства экономить электроэнергию», но это не значит, что теперь невозможны «дискуссии и обмен аргументами». При этом в пояснительной записке уже нет прямых упоминаний о «Северном потоке — 2». Подразумевается, что предложение остается в силе по умолчанию.

К слову, бургомистр Зассница Франк Крахт два года назад уже попадал в заголовки федеральных немецких СМИ в связи с СП-2. Тогда американские сенаторы пригрозили мэру 10-тысячного курортного города юридическими и экономическими санкциями. Дело в том, что господин Крахт входит в правление порта Мукран на острове Рюген, которым управляет ООО «Паромная гавань Зассница». На 90% он принадлежит городу и на 10% — земле Мекленбург — Передняя Померания. Мукран был одним из базовых портов для хранения и обшивки стальных труб «Северного потока — 2». Здесь пришвартовывалось российское судно-трубоукладчик «Академик Черский». Тогда, в августе 2020 года, политику пришлось экстренно советоваться с юристами из земельного Министерства энергетики. На его защиту встала и глава региона, социал-демократка Мануэла Швезиг, до последнего отстаивавшая стратегический проект с РФ.