Бункер для перехвата самолётов СССР пустят с молотка

В Великобритании продадут на аукционе бункер времён Второй мировой войны, который помимо других целей исполнял роль перехватчика советских самолётов в холодную войну.
Как
Hope Cove использовали как убежище в 1941 году, когда он только был построен. Прилегающая территория составляет 162 сотки. Спустя 11 лет после постройки бункер реконструировали в объект противовоздушной обороны (ПВО). Его целью был перехват самолётов, летящих из СССР через побережье Южного Девона.
Спустя некоторое время бункер передали Министерству внутренних дел Великобритании — там разместили региональный штаб правительства.
Аукцион стартует 10 февраля. По словам его организаторов, приобрести недвижимость с богатой историей может любой желающий, а при желании новый владелец может получить необходимые разрешения для использования здания по своему усмотрению.
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