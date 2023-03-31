Бундесвер остался без денег на ремонт военной техники Business Insider: бундесвер растратил весь бюджет на закупку запчастей в 2023 году

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Немецкое оборонное ведомство потратило все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году, пишет Business Insider со ссылкой на источники в ведомстве. Отмечается, что бюджет бундесвера в текущем году составил 51 млрд евро, из которых один миллиард был выделен на закупку запчастей для военной техники. К концу марта средства были израсходованы, о чем представители бундесвера сообщили руководству ведомства.

Бюджет бундесвера в текущем году составил 51 миллиард евро, из них почти пять миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. Эти средства уже израсходованы, и командование армии сообщило об этом министерству обороны Германии. Деньги были потрачены на крупногабаритную технику, обмундирование и боеприпасы, — сказано в публикации.

Несмотря на обращение журналистов в пресс-службу ведомства, там объяснили, что информация о данных расходах «в текущей ситуации касается интересов государственной безопасности».

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что американский БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела. Он добавил, что техника способна передвигаться лишь по твердому грунту. По его словам, бронированные автомобили Cougar также обладают рядом недостатков, например, из-за ширины шин колеса вязнут в почве, а также броня пробивается из ручного противотанкового гранатомета.