Бундесвер уличили в сокрытии информации о неисправной военной технике Bild: Бундестаг обвинил Бундесвер в сокрытии информации о неисправной военной технике

Фото: Bundeswehr/flickr.com

Парламент Германии обвинил Министерство обороны страны в сокрытии данных о неисправной военной технике, пишет Bild. По данным авторов, в декабре 2022 года во время плановых военных учений 18 немецких боевых машин пехоты Puma вышли из строя, в связи с чем их пришлось заменить на более старые БМП Marder.

Несмотря на все хорошие приготовления, оперативная готовность машины превращается в лотерею, — сказал командир 10-й танковой дивизии ФРГ генерал-майор Рупрехт фон Батлер.

Также журналисты рассказали, что на декабрьские учения были направлены неопытные механики, которые не смогли починить БМП при отказе системы отопления. Авторы подчеркивают, что для возобновления работы было необходимо лишь подлить жидкость, однако военнослужащие не разобрались с проблемой даже имея под руками инструкцию.

Член Бундестага Джо Вайнгартен заявил, что раньше никогда не сталкивался с похожими проблемами некомпетентности кадров. Главный докладчик по вопросам военного бюджета страны Андрес Шварц призвал Бундесвер как можно скорее разобраться с проблемами выведения из строя военной техники.

В декабре 2022 года журналисты Der Spiegel уже писали, что немецкие военные столкнулись с серьезными проблемами в ходе учений с использованием БМП. Машины в 2023 году должны были поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО, однако в ходе учений оперативная готовность упала до нуля БМП.

Генерал-майор фон Батлер подчеркнул, что такие результаты оказались полным провалом. По его словам, две БМП Puma, которые все еще находились в эксплуатации, тоже вышли из строя. Бутлер отмечает, что военные были осведомлены о характере дефектов, однако прежде сложности не возникали с такой частотой. Системы, утверждается в письме, перемещались только на стрельбищах, их не подвергали серьезной нагрузке.