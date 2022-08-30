Власти ФРГ оценили возможность отправки военных ЕС на Украину Минобороны ФРГ исключает возможность отправки военных ЕС на Украину

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Власти Германии исключают возможность отправки военнослужащих стран Евросоюза на Украину, заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер, передает ТАСС. Она также отметила, что в ходе неформальной встречи министров обороны и глав МИД государств ЕС будет обсуждаться «долгосрочная перспектива поддержки» Киева.

С нашей точки зрения, это (переброска военных ЕС на Украину. — NEWS.ru) исключено, — сказала Мёллер.

Она добавила, что Германия на протяжении четырех месяцев обучает солдат ВСУ обращению с артиллерией и системами ПВО.

Ранее группа депутатов из Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, призвала ЕС активизировать дипломатические усилия, чтобы создать условия для мирных переговоров конфликтующих сторон на Украине. Кроме того, парламентарии выступили против поставок Киеву тяжелой военной техники, чтобы избежать эскалации ситуации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву вооружение, позволяющее наносить удары по территории России. По его словам, такой подход в Германии предпочитают, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что Берлин не будет действовать в одиночку, ориентиром для него являются действия союзников.