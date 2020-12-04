Политик ФРГ рассказал о споре с США из-за санкций по «Северному потоку — 2»

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Руководитель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал о прогрессе в полемике с Вашингтоном по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, диалог должен продолжиться.

Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую — и эти переговоры должны состояться. Это прогресс, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что кабмин Германии теперь обязан прямо указать в ходе переговоров с США по СП-2, что суверенитет Берлина и Евросоюза не подлежит сомнению.

Накануне расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил наложить вето на согласованный обеими палатами конгресса законопроект об оборонном бюджете. На этот раз это не пустые слова: уже готовый документ вскоре должен появиться у него на столе. Проект бюджета включает в том числе расширение санкций против «Северного потока — 2», но президента разозлило не это. Он хочет, чтобы в законопроекте была прописана ответственность соцсетей за публикуемый в них контент.