«Бухнуть и разврат»: новая помощница Залужного вызвала переполох в Киеве Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного Ефремову

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая с иронией отнеслась к новой помощнице главкома ВСУ Валерия Залужного — Татьяне Ефремовой. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик даже разместила скриншот поста Ефремовой в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что настоящая девушка должна сочетать в себе «желание бухнуть и разврат».

В тексте помощница главкома описала образ идеальной, по ее мнению, женщины. В числе прочего таковую должны отличать также интеллект и чувство юмора.

В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат, — заявила помощница Залужного.

Безуглая не в первый раз обращает пристальное внимание на различные детали из жизни Залужного. Так, ранее она отметила ручку, которая попала в кадр на одном из снимков главкома. В частности, парламентария поразило, что массивный аксессуар черного цвета с серебристыми вставками, по мнению политика, выглядит очень дорогим. Безуглая нашла похожую ручку в интернет-магазине, сделала скриншот и разместила его у себя на странице, подчеркнув, что такая вещь стоит 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей).