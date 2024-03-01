«Будут сигналы»: Зеленский дал совет жителям Харькова Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться в город

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал харьковчанам не возвращаться домой из эвакуации, передает Telegram-канал «Политика Страны». По его словам, сейчас город недостаточно защищен, поэтому находиться в нем небезопасно.

Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так <...> Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных, — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский президент заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении в зоне специальной военной операции. В своем обращении в социальной сети Twitter (X) Зеленский констатировал, что ситуация для ВСУ складывается критическая на тех участках фронта, где российская армия сосредоточила большую часть резервов.

До этого один из офицеров ВСУ отметил, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Боец считает, что затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС РФ одерживают верх. Военный также признал проблемы с мобилизацией на Украине и потере во времени при наступлении летом 2023 года.