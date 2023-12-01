«Будут раскалывать ЕС изнутри»: политолог о проблемах в странах Запада Политолог Дудаков: проблемы с энергетикой будут «раскалывать ЕС изнутри»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Проблемы в энергетике и промышленности, старение населения, замещение этнических европейцев мигрантами усугубят разногласия в странах Запада и «будут раскалывать Европейский союз (ЕС) изнутри», заявил политолог Малек Дудаков. Он отметил, что на отношения между государствами повлияет приход к власти правых популистов, пишет ИА SM.News.

Учитывая, что они теряют доступ к дешевым энергоносителям, все будет хуже и хуже. Плюс старение населения, замещение этнических европейцев мигрантами с Ближнего Востока и Северной Африки. <...> Это все, конечно, будет раскалывать Европейский союз изнутри, — пояснил эксперт.

В такой ситуации «откроется новое окно возможностей» для других стран. Дудаков уточнил, что в первую очередь это касается России и Китая. Так, Пекин внимательно следит за дестабилизацией в странах Европы. Россия и Китай смогут составить конкуренцию США на Западе, уверен политолог. Он добавил, что Вашингтон также столкнулся с рядом проблем, в том числе на долговом рынке. Это может привести к тому, что действующая команда Белого дома проиграет на предстоящих выборах.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз намерен ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции. По ее словам, для этих целей планируется создать Глобальный альянс против контрабанды людей.