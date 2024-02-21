«Будут очень скоро»: Зеленский выступил с угрозами в адрес поляков Зеленский пообещал скорый ответ Польше на блокировку украинского продовольствия

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польско-украинская граница

Украина в скором времени предпримет шаги в ответ на блокировку польскими аграриями пропускных пунктов на польско-украинской границе, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, эту тему он уже обсудил с украинскими чиновниками и подробно разобрал с ними сложившуюся ситуацию.

Сегодня, кроме ежедневных тем, [обсуждалась] блокировка на польской границе. С чиновниками <...> подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро, — сообщил Зеленский.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из железнодорожных вагонов вблизи КПП «Медыка — Шегини». По его словам, груз предназначался Германии, в Польшу кукурузу не экспортируют. Он отметил, что Украина решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас проходят на польско-украинской границе.