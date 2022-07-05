«Будут бесполезны»: военкор о планах Киева заменить БПЛА истребителями НАТО Военкор Сивков назвал «бесполезными» истребители НАТО в арсенале Украины

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Истребитель F-35C Lightning II

Истребители НАТО в арсенале Киева будут бесполезны в рамках противостояния с Россией, так как самолетам попросту негде базироваться, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с «ПолитЭкспертом». Он также подчеркнул, что вражеские аэродромы всегда будут одной из главных целей для российских ракет и другой тяжелой артиллерии.

Истребители будут постоянно находиться в зоне огневого воздействия. Негде их базировать. Они совершенно точно будут бесполезны, — заверил Сивков.

Он также добавил, что используемые Украиной беспилотники бесполезны в противостоянии с Россией, так как они успешно сбиваются отечественными ПВО. Военкор считает, что это «пустая трата» БПЛА.

Тут дело объективное. Если у них возможности по противодействиям противовоздушной обороне отсутствуют, о чем тогда говорить? Россия превосходит Запад в ПВО в подавляющей степени, поэтому это пустая трата беспилотников, — резюмировал Сивков.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить на Украину истребители МиГ-29 и танки. Он допустил новые поставки для Киева и поблагодарил соседнюю Чехию за готовность помогать его государству охранять воздушное пространство.