Будущий канцлер ФРГ Шольц пообещал ввести обязательную вакцинацию от COVID

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц поддержал введение закона об обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий населения в стране. Об этом он заявил сегодня, 30 ноября, на встрече властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, информирует газета Bild.
Политик отметил, что как член бундестага он считает подобное решение самым правильным. При этом, как
Как известно, Шольц — лидер Социал-демократической партии Германии. Именно он займёт место Ангелы Меркель, когда она отправится на заслуженный отдых.
Ранее сообщалось, что власти Австрии готовят законопроект о введении штрафа за отказ от вакцинации. Причём размер штрафа возрастёт с €3,6 тысячи до €7,2 тысячи, если человек проигнорирует уведомление о необходимости вакцинации.