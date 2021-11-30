Будущий канцлер ФРГ Шольц пообещал ввести обязательную вакцинацию от COVID

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц поддержал введение закона об обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий населения в стране. Об этом он заявил сегодня, 30 ноября, на встрече властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, информирует газета Bild.

Политик отметил, что как член бундестага он считает подобное решение самым правильным. При этом, как сообщает издание, другие главы федеральных земель должны будут поддержать это предложение. Однако действующий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выразил обеспокоенность в связи с подобным заявлением.

Как известно, Шольц — лидер Социал-демократической партии Германии. Именно он займёт место Ангелы Меркель, когда она отправится на заслуженный отдых.

Ранее сообщалось, что власти Австрии готовят законопроект о введении штрафа за отказ от вакцинации. Причём размер штрафа возрастёт с €3,6 тысячи до €7,2 тысячи, если человек проигнорирует уведомление о необходимости вакцинации.