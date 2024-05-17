«Проведем несколько выборов»: Порошенко о нелегитимности Зеленского Порошенко: выборы на Украине пройдут после завершения боевых действий

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко ушел от прямого ответа на вопрос касательно нелегитимности его преемника Владимира Зеленского после 20 мая, когда истекает срок полномочий главы государства. По словам политика, которые приводит Sky News, выборы в республике состоятся после завершения боевых действий.

Мы сначала должны выиграть, плечом к плечу с нашими партнерами со всего мира. А когда мы выиграем, мы проведем несколько выборов, я надеюсь, в том числе в Европейский парламент. И, без сомнений, я буду участвовать в этих выборах, — сказал Порошенко.

Ранее стало известно, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит.

Ситуацию комментировал и президент России Владимир Путин. По его словам, Москве важно, чтобы в случае заключения каких-либо соглашений с Киевом документы подписывал легитимный глава украинского государства. Он подчеркнул, что вопрос легитимности главы Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами самой республики.