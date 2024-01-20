«Будет нарастать»: политолог дал Киеву неутешительный прогноз на месяц Политолог Золотарев: в Киеве будет только нарастать количество скандалов

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Ситуация в украинской политике кардинально изменилась, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka. По его словам, есть риски возникновения множества скандалов, причем уже в ближайший месяц.

По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. <...>. Количество срача и скандалов в украинской политике будет только нарастать, — уверен эксперт.

По мнению Золотарева, неудача с попыткой принять в Верховной раде скандальный закон о мобилизации очень показательна. Правительству стало определенно сложнее добиваться необходимого большинства в парламенте, пояснил аналитик.

Ранее политолог из США Гордон Хан заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за его отказа садиться за стол переговоров с Россией. По мнению эксперта, украинский лидер создал себе серьезные проблемы, когда принял закон о запрете любых контактов с Москвой.

Хан напомнил про слитый в Сеть телефонный разговор, предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова. На записи они обсуждают возможный государственный переворот и смену власти в Киеве. При этом аналитик допускает, что разговор могли подделать с помощью нейросетей.

Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко до этого заявил о политической смерти украинского президента. По его мнению, еще одного президентского срока у Зеленского не будет. Он считает, что сейчас главе государства необходимо принимать решения, которые позволят сохранить страну.