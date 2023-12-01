«Будет смыта»: в Британии раскрыли, что грозит Европе при конфликте с РФ The Times: Европа окажется «смыта» в случае вступления в конфликт с Россией

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией, пишет британское издание The Times. В случае вооруженного столкновения войска РФ просто «смоют» все страны, выступившие против них. Авторы публикации также сравнили Европу со Священной Римской империей, которая была уничтожена Наполеоном.

Европа не готова к войне с Россией и находится под угрозой быть «смытой» в конфликте, подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном, — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на немецких генералов также сообщило, что к конфликту с Россией не готова и НАТО. По их словам, Альянс не сможет выиграть даже первую битву, так как логистика между странами организации больше походит на «кошмар». Одной только Германии потребуется около 15 лет, чтобы подготовиться к полномасштабному конфликту, говорится в публикации.

Ранее издание Politico предупредило, что в Евросоюзе может разразиться еще и политический кризис. Это произойдет, когда речь зайдет о выделении Киеву дополнительной помощи в размере €50 млрд, говорится в публикации. «Поменять работу машины ЕС» способен премьер Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно выступал против помощи Украине.