«Будет сложно»: Зеленский раскрыл планы по Харькову Зеленский: ВСУ нужно оттеснить россиян ради защиты Харькова

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По его словам, иначе город будет отстоять крайне сложно.

Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно, — сказал он.

Кроме того, Зеленский посоветовал харьковчанам не возвращаться домой из эвакуации. Сейчас город недостаточно защищен, поэтому находиться в нем небезопасно. Однако политик пообещал, что непременно подаст гражданам сигнал тогда, когда город будет безопасен, причем, подчеркнул он, «когда, а не если».

До этого украинский президент сообщил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении в зоне специальной военной операции. В своем обращении в социальной сети Twitter (X) Зеленский констатировал, что ситуация для ВСУ складывается критическая на тех участках фронта, где российская армия сосредоточила большую часть резервов.

Тем временем ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся, пока под контроль России не перейдут еще как минимум четыре крупных города. Речь идет о Харькове, Николаеве, Днепропетровске и Одессе.