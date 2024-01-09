«Будет символической»: политолог о поддержке ВСУ Западом Политолог Косоруков: Запад продолжит символически поддерживать ВСУ

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Запад не готов отказаться от поддержки ВСУ, но эта помощь «будет символической», заявил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что серьезных военных поставок ожидать не следует. Он отметил, что многие трудоспособные жители уже давно покинули Украину и переехали в другие страны.

От поддержки Украины в концептуальном смысле НАТО не готово отказываться. <...> Но поддержка будет символической. Серьезных военных поставок и экономической помощи не будет. Трудоспособное население давно уже покинуло Украину, переехав на Запад, — уточнил политолог.

По его словам, страны Запада могут прекратить поддерживать ВСУ в случае прихода к власти в США кандидата от республиканцев. Кроме того, Европа откажется помогать Киеву при смене администрации Украины на нейтральную или пророссийскую.

Фундаментальная поддержка уже закончилась. Краткосрочное усиление поддержки под американские выборы еще может быть, но маловероятно. Украину, как и Афганистан в свое время, сливают, — заключил политолог.

Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер ранее допустил, что Украина в течение 2024 года может лишиться значительных территорий. В этой связи он предположил, что Киев попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.