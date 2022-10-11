Будет ли Украина во мгле?

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

После серий ракетных ударов по украинской, прежде всего энергетической, инфраструктуре вся ситуация оказалась как бы на принципиальном перепутье. Поскольку пока, видимо, никто даже из числа самых изощренных пророков не возьмет на себя смелость дать четкий ответ на вопрос, что же это было? Просто внушительная пиар-акция, призванная продемонстрировать хуторской хунте наши возможности, или же реальное начало курса на принуждение режима к миру. По известным натовским образцам, которые в так называемом цивилизованном мире никогда не вызывали никакого отторжения.

К слову, несмотря на впечатляющие, продемонстрированные практически всеми мировыми медиа видеосъемки поражения некоторых украинских объектов и сопровождающих процесс дымов и пожаров, стало очевидно, что наши ракетчики и артиллеристы не стремились к нанесению действительно фатального ущерба незалежной энергосистеме. Уже отмечено, что удары в основном были нацелены на поражение подстанций мощностью в 330 КВ, а для разрыва цепочек подачи электроэнергии, как утверждают, следовало бы атаковать распределительные устройства в 750 КВ.

К тому же нанесенный ущерб в течение нескольких дней будет компенсирован, хотя крупнейшие украинские города и будут некоторое время испытывать определенные неудобства. Известно, что Западная Украина обладает несколькими АЭС, остающимися основой местного энергоснабжения, а атака таких объектов для России остается под полным табу. Центральная часть Украины, скорее, опирается на комбинацию ТЭС и гидроэлектростанций. Но тут потребовалось бы бить по дамбам, лишая ГЭС водных ресурсов, понижая уровни водохранилищ.

Ну, а главное – такие удары по украинским подстанциям и линиям ЛЭП должны носить системный и продолжительный характер. Только так можно полностью погрузить Украину в средневековую мглу, дезорганизовать тыл украинских войск, лишить укробоевиков интернет-связи, а следовательно, и оперативно получаемых разведсведений. В том числе и с натовских разведывательных спутников. Иначе приунывшие было хунтовцы быстро придут в себя.

Если же «черный понедельник» пока станет исключением, то ситуация получит разные интерпретации. Для одних это будет выглядеть очередным проявлением нашей «доброй воли», демонстрацией нежелания доводить положение гражданского населения, оказавшегося-де в заложниках, до крайности. Мы же не они. И цифра в десять погибших по всей Украине свидетельствует о высочайшей избирательности и точности ударов.

Другие сделают акцент на том, что Москва упорно до конца не сжигает мосты и постоянно намекает на возможность переговоров. В последний раз об их вероятной форме упоминала Валентина Матвиенко. Тут можно было бы вспомнить американскую присказку, что добрым словом и кольтом можно добиться большего, чем одним только добрым словом.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наши оппоненты с удовольствием будут раскручивать старую тему о том, что, мол, у русских якобы нет достаточно числа ударных вооружений, чтобы в прямом смысле добить режим. Первую такую ноту уже взял неутомимый Арестович, увидевший позитив в том, что у москалей стало на 80 ракет меньше.

Естественно, Запад, грозивший превратить Белград в «ровный стол», воспользуется случаем для демонстрации солидарности с паном Зеленским. Оттого и собирается по видеосвязи «большая восьмерка», на которой опять дадут слово украинскому президенту. Впрочем, известно, что сама G-20 никаких обязательных решений не принимает, но ее созыв нужен тому же Джо Байдену для демонстрации западной солидарности и неукоснительного лидерства Америки. Выборы в конгресс за океаном все ближе.

Владимир Зеленский же надеется все-таки под новым предлогом защиты демократии во всем мире вытребовать у покровителей новые системы ПВО. Даже генерал Валерий Залужный публично жалуется, что у него в наличии только средства ПВО еще советского производства.

Ясно, что ракетные удары поменяли многие расклады. И их истинные результаты будут заметны в самое ближайшее время.