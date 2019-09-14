В украинских политических кругах всё чаще всплывает тема возможного альянса бывшего президента страны Петра Порошенко и пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Хотя экс-лидер Украины и зарекомендовал себя как ярый противник России, Москва, считают многие, всё-таки может сделать ставку на него — для противодействия укреплению власти действующего главы государства Владимира Зеленского.

Некоторые украинские Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники неоднократно сообщали, будто «Европейская солидарность» (возглавляется Порошенко) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (среди лидеров которой кум Владимира Путина Виктор Медведчук) ведут переговоры о союзе с целью противостоять гегемонии пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде.

Хотя сам по себе такой сценарий выглядит по меньшей мере странно, нельзя игнорировать объективные предпосылки для его реализации. Легко заметить, например, что тональность российских СМИ по отношению к Порошенко после его поражения на президентских выборах претерпела значительные изменения. Если в период своего пребывания у власти он постоянно подвергался критике как человек, тормозящий выполнение Минских соглашений и в целом не склонный к диалогу с Москвой, то сегодня многие в РФ, очевидно, воспринимают его по логике «враг моего врага (то есть Зеленского) — мой друг». Поэтому и полностью исключать, что некоторые российские силы могут сделать на Порошенко ставку, нельзя.

В то же время подобная позиция видится не слишком обоснованной. В конечном счёте Зеленский, в отличие от не желавшего идти на какие-либо компромиссы Порошенко, за недолгий период своего пребывания у власти уже сумел, пусть пока лишь по телефону, наладить стабильный диалог с Владимиром Путиным. Одним из результатов этой коммуникации стал недавний обмен заключёнными между Москвой и Киевом, который, безусловно, будет занесён в актив действующего украинского президента. Не за горами, судя по всему, и новая встреча в «нормандском формате» на высшем уровне. Если она состоится, то, конечно, это укрепит авторитет именно Зеленского, а не его предшественника.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Тем не менее возможное сотрудничество «Европейской солидарности» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вполне рационально и технологично, отметил в разговоре с News.ru заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Для того чтобы противостоять однопартийному большинству Зеленского в парламенте, оппозиции необходимо идти на негласные договорённости. Дабы с разных идеологических флангов раскачивать «Слугу народа», объединив усилия, можно более эффективно и контролировать власть, и добиваться рассмотрения альтернативной повестки в парламенте. Так что я бы не исключал таких ситуативных союзов, а также добавил к ним в теории ещё и «Батькивщину» Юлии Тимошенко. Кирилл Молчанов заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

Пока, впрочем, инициатива в руках Зеленского. Украинский президент продолжает выстраивать собственную вертикаль власти: под его контролем фактически уже находятся Верховная рада и правительство, а к местным выборам он намерен обновить и состав Центральной избирательной комиссии. Что же касается политических оппонентов, то «Оппозиционной платформе» президент уже пообещал некую «громкую историю с плохим концом». Речь идёт, по его словам, в первую очередь об источниках финансирования партии. И для Порошенко, если он даже хотел бы ситуативно объединиться с Медведчуком, это серьёзный вызов. Экс-президент Украины в последнее время делает ставку на националистические круги страны (в которых, впрочем, не пользуется большой популярностью). А в этих условиях его и без того шаткой репутации альянс с откровенно пророссийской партией может принести больше вреда, чем пользы.