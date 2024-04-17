«Будет хуже»: немецкий политик сделала неожиданное заявление о Киеве Политик Вагенкнехт предложила поскорее начать переговоры по Украине

Фото: МО Украины

Киеву нужно в ближайшее время сесть за стол переговоров с Москвой, заявила в эфире Das Erste немецкий политик Сара Вагенкнехт. По ее мнению, каждый день промедления только усугубляет положение Украины.

Я уже целый год призываю к этому (прекращению огня. — NEWS.ru), и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация [на Украине], — уточнила Вагенкнехт.

Кроме того, обратила внимание политик, требования украинского президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации нереалистичны. Например, отметила Вагенкнехт, совершенно абсурдно выглядят притязания Киева на Крым. Также, по мнению политика, конфликт усложняют поставки западного оружия ВСУ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.

В ходе встречи лидер КНР также выделил четыре основных принципа урегулирования конфликта на Украине. Первый принцип предполагает сосредоточение на достижении мира и отказ от преследования корыстных интересов. Также Си Цзиньпин призвал «не подливать масла в огонь», создать условия для переговоров и минимизировать влияние конфликта на мировую экономику.