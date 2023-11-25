Экс-советник Кучмы предрек ухудшение ситуации на Украине из-за ВПК Соскин: ситуация на Украине будет ухудшаться из-за слабого ВПК

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Ситуация на Украине буде ухудшаться, поскольку национальный военно-промышленный комплекс не производит достаточно вооружений, в то время как в России ВПК активно функционирует, заявил Олег Соскин, бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы в своем YouTube-канале. Он также добавил, что, несмотря на накопление военной мощи, Москва готова к переговорам.

Будет еще хуже. <...> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, «Грады», артиллерию, снаряды <...>. А на Украине этого ничего практически не производится, — сказал Соскин.

Ранее он заявил, что Киеву необходимо немедленно заключить соглашение о прекращении огня, потому что страна окружена врагами. В числе врагов он назвал Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.

Эксперт считает, что безвыходность положения заставляет Зеленского разрабатывать теории о «желании» России спровоцировать на Украине переворот. Однако, по мнению Соскина, подобные утверждения лишены оснований, поскольку избавиться от Зеленского стремятся именно западные страны из-за его игнорирования призывов к перемирию.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор с Россией в 2022 году по указанию США. Таким образом он отреагировал на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что американцы совсем не хотели компромисса между Киевом и Москвой.