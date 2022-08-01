«Будем захватывать и изучать»: эксперт о поставках MARS-II на Украину Военный эксперт Литовкин: хотя бы один из комплексов MARS-II будет захвачен Россией для изучения

Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Хотя бы одна из поставленных Киеву немецких реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS-II будет захвачена российскими войсками и передана для дальнейшего изучения в целях совершенствования средств противодействия данному типу вооружений, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он отметил, что Германия направила на Украину всего три новых комплекса, что говорит о том, что Запад опасается захвата современных образцов техники и «не горит желанием снабжать РФ военными технологиями».

Я вас уверяю, хотя бы одна из поставленных трех штук комплексов MARS-II будет захвачена ВС РФ и передана в техническое управление МО, для дальнейшего изучения технологической цепочки и использования полученной информации, для совершенствования средств противодействия данному типу вооружений, — сказал Литовкин.

Он добавил, что комплексы MARS-II Германия поставила «для галочки, поскольку невозможно было больше тянуть». Однако 3 штуки — «это курам на смех», заключил эксперт.

Комплексы MARS-II Украина получила от Германии 1 августа. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Данные РСЗО представляют собой лицензионные копии американских систем М270. Комплекс может применять несколько типов боеприпасов. Их полный пакет составляет 12 единиц. Гусеничная машина способна передвигаться с максимальной скоростью 50 километров в час.