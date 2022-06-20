«Будем воевать лопатами»: Киев заявил о противостоянии России без оружия Кулеба заявил о продолжении конфликта с РФ в случает прекращения поставок оружия Западом

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит противостоять Москве даже в случае прекращения поставок оружия Западом. Дипломат заявил, что его страна будет «воевать лопатами» с Россией. С таким заявлением Кулеба выступил в эфире телеканала ARD.

Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что этот конфликт — конфликт за наше существование, — произнёс представитель украинской власти.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что на Западе никто не должен верить в то, что его страна охотнее пойдёт на уступки, если не будет поставок вооружения.

Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено [Киеву], тем больше будет для нас помощи. Если оружие пришлют позже, мы всё равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет, — пригрозил Кулеба.

Министр заявил, что у Киева значительно меньше оружия, чем у России, и Украине нужны системы ПВО.

Мы не можем выиграть противостояние с таким дисбалансом, — сказал украинский политик.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине поступали предложения прекратить сопротивление в рамках российской спецоперации. Эти предложения поступали от официальных лиц в Африке, Азии и из арабских стран.