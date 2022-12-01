«Будем посмотреть»: экономист нашел позитивными заявления ЕС по активам РФ Аналитик Разуваев назвал пиаром создание фонда из российских активов для помощи Украине

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев назвал положительной новость о том, что у правительств ЕС нет законных оснований для использования российских активов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что создание вместо этого специальный фонда для управления резервами ЦБ, прибыль от которых пойдет для выплат Украине — пиар-акция.

Я считаю, что эта новость, на фоне всех остальных, достаточно положительная. Так как в Европе заявляют, что будут отправлять Украине только средства из полученной прибыли, а не из российских резервов, как таковых, — сказал Разуваев.

По его словам, не совсем понятно, куда ЕС будет вкладываться, потому что если взять схему управления российскими резервами до 2022 года, то доход по ним был мизерным. Да и не один трейдер и управляющий не застрахован от ошибок и потери средств, добавил аналитик.

Поэтому, на данный момент, это не больше, чем пиар-акция, а дальше, как говорится «будем посмотреть», — резюмировал Разуваев.

Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов для компенсации выплат Киеву. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на текущий момент европейская организация оценивает ущерб, нанесенный Украине, в €600 млрд. В конце октября, по мнению членов Еврокомиссии, размер ущерба был вдвое меньше — €385 млрд.