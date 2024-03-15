«Будем наносить»: Зеленский анонсировал дальнейшие удары по РФ Зеленский: чем больше РФ будет терять, тем ближе будет завершение конфликта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дальнейшие удары по России, сообщает «Страна.ua». По его словам, чем больше РФ будет терять, тем ближе будет завершение конфликта.

Определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший урон. И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны, – сообщил Зеленский.

Он также обсудил с военным руководством Украины ситуацию на фронте. Кроме того, он призвал к увеличению производства дронов.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на нефтяном заводе в Рязани вспыхнуло пламя после предположительной атаки беспилотников. Уточнялось, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров, при этом горит установка блока теплообменника.

В Воронежской области трижды предупреждали жителей об опасности атаки БПЛА: накануне утром и днем, а также в ночь на 13 марта. Также накануне утром в регионе объявили ракетную опасность. Губернатор области Александр Гусев заявил, что за минувшую ночь средства ПВО сбили более 30 беспилотников ВСУ.

Тогда же украинские БПЛА попытались атаковать Таганрог в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены за пределами города, заявил глава региона Василий Голубев. Вечером того же дня в Telegram-каналах появились сообщения о работе средств ПВО в Волгодонске.