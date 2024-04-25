Будем бомбить НАТО или не ответим? Польша разместит у себя ядерные ракеты

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Президент Польши Анджей Дуда предложил главе правительства страны обсудить размещение на их территории ядерного оружия

В России и на Западе снова обсуждают перспективы возможного ядерного конфликта. Президент Польши Анджей Дуда предложил главе правительства страны обсудить размещение на их территории ядерного оружия. Москва, узнав об этих планах, пообещала в таком случае ударить по ядерным объектам НАТО. Политологи при этом выразили сомнение, что территория Польши пригодна для размещения таких вооружений. Будет ли война Москвы с Североатлантическим альянсом и готова ли к этому российская армия — в материале NEWS.ru.

Почему в Польше хотят получить ядерное оружие

Несколько дней назад Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Он отметил, что такая идея появилась во время его визита в США. Правда, позже польский президент объяснил, что окончательное решение пока не принято, но дискуссии по этому вопросу ведутся во время его встреч с представителями НАТО.

В ответ на слова Дуды премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что такие вопросы являются прерогативой правительства, а также призвал главу государства объяснить мотивы столь громкого заявления.

«Господин премьер тогда сказал, что хочет встретиться и поговорить со мной по этому делу. Я ответил, что, конечно, готов», — ответил премьеру Дуда в интервью 25 апреля.

До этого Дуда заявлял, что Варшава готова согласиться на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории в качестве ответа на аналогичные действия России. По его словам, Москва разместила ядерные арсеналы в Калининградской области. Правда, никаких доказательств Дуда не предоставил. Зато подчеркнул, что это нарушает нормы международного права.

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press Анджей Дуда

Как на инициативу Дуды отреагировали в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие США в Польше, как и менять конфигурацию ядерных сил. При этом он в очередной раз указал, что Альянс не ищет конфликта с Россией, но будет обеспечивать безопасность стран-членов.

Между тем американские СМИ сообщают, что большая часть вооружений, входящих в последний пакет помощи Соединенных Штатов Украине, уже находится на территории ФРГ и Польши. Это в случае необходимости сократит время доставки оружия на Украину. Однако, согласно данным телеканала CNN, даже в этом случае у Киева будут «огромные логистические проблемы» с транспортировкой всего необходимого от границ стран Евросоюза в непосредственные зоны дислокации.

Как отреагировали в Москве и Минске

Заявления польского президента вызвали предсказуемую реакцию в Москве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская армия будет наносить удары по ядерным объектам стран НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская армия будет наносить удары по ядерным объектам стран НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши

«Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении не добавят безопасности Польше, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — сказал Рябков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что ядерное оружие США в Польше станет целью для РФ в случае столкновения с НАТО. Похоже, именно в этой связи президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать численность и номенклатуру всех находящихся в Польше вооружений. Он заявил, что Варшава намерена создать самые мощные сухопутные войска в Европе с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов.

«Варшава поступательно наращивает численность вооруженных сил. К 2035 году планируется увеличить их до 300 тысяч человек, в настоящее время у них чуть больше 190 тысяч», — уточнил президент Белоруссии.

Лукашенко выразил опасение, что в случае начала войны России с НАТО, Альянс нанесет первый удар по Белоруссии, которая разместила у себя ядерное оружие РФ.

«Помните: они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Белоруссии. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

Он напомнил, что именно по его просьбе Россия разместила в Белоруссии свои ядерные боеприпасы, а не потому, что захотела «создать базу ядерного оружия». По его словам, Москва таким образом обезопасила не только себя, но и своего союзника.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

С какими сложностями может столкнуться Польша при размещении ядерного оружия

Польша может столкнуться с серьезными проблемами, если решит разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, территория этой страны совсем непригодна для хранения ядерных боезарядов, так как там нет соответствующей инфраструктуры.

«Организация хранения ядерного оружия — очень сложный процесс. Нужно выбрать место, оборудовать хранилище, всю систему обеспечивания, обслуживания и охраны. На сегодняшний день это могут сделать исключительно сотрудники из США или американские специалисты из других европейских стран. Но в Польше сегодня нет никаких условий для этого», — пояснил Хатылев.

Он также указал на то, что размещение ядерных боезарядов на территории Польши может нарушать международное право в части нераспространения ядерного оружия. Военный эксперт также добавил, что в обсуждениях передислокации ядерных вооружений речь идет либо о бомбах с ядерной начинкой, либо об артиллерийских снарядах. По его словам, для них должны быть в наличии соответствующие артиллерийские орудия или самолеты.

«Это пустые политически ангажированные разговоры, чтобы хоть как-то ответить России на размещение ее вооружения в Белоруссии. Запад просто играется с нами», — пояснил Хатылев.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Будет ли война России с НАТО

НАТО официально считает Россию врагом и делает все возможное, чтобы подобраться ближе к российским границам, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Мы должны быть готовы к этому противостоянию и морально, и технологически, потому что Альянс не успокоится в своих антироссийских выпадах. Нужно усиливать ВПК, тренировать войска, чтобы напасть на нас было бы опаснее, чем отстать. В этом смысле любая военная база противника, безусловно, должна быть на нашем контроле, а та, на которой есть ядерное оружие, привлекать особое внимание как российских вооруженных сил, так и спецслужб. Именно такие объекты и будут поражены в первую очередь в случае реального военного противоборства», — сказал Журавлев.

Нельзя говорить о возможности прямого столкновения России и НАТО прямо здесь и сейчас, надо понимать, что это крайняя точка в их противостоянии, сказал Хатылев. По его словам, Москва должна выстроить систему защиты против того оружия, которое западные страны размещают у себя, и обеспечить возможности нейтрализовать это оружие.

«Это означает, что России необходимо увеличить численность ракет наземного базирования, увеличить число „Искандеров“ — передислоцировать их так, чтобы нацелить на ядерные хранилища в Польше. На созданную ими группировку нам надо создать свою группировку», — объяснил Хатылев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Депутаты и политологи считают, что Россия должна быть готова ко всему, так как НАТО считает Москву своим «главным врагом»

Насколько ядерное оружие НАТО опасно для России

Если ядерное оружие все же появится на территории Польши, то это может быть очень опасно для России, признал Хатылев. По его словам, страна находится в чрезвычайной близости от российских границ, поэтому это создаст множество сложностей для Москвы.

«Однако не стоит забывать, что и для российской армии будет легче наносить удары. Технические возможности для этого есть. Размещение ядерного оружия со стороны Запада провоцирует нас отвечать этим же в украинском конфликте», — сказал Хатылев.

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