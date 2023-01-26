Будапешт обвинил Киев в жесткой мобилизации и гибели венгров Глава МИД Венгрии Сийярто: закарпатских венгров жестко мобилизуют в ВСУ, и многие из них гибнут

Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Живущих в Закарпатье венгров призывают в ВСУ, и многие из них гибнут в ходе боевых действий, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что это одна их причин, по которой Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией, передает РИА Новости.

Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит. Из них многие погибают, — цитирует агентство министра.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена участвовать в украинском конфликте ни на чьей стороне, поэтому Будапешт не поставляет Киеву оружие и призывает к прекращению огня. Министр также добавил, что пришло время сменить военную риторику на мирную, иначе существует риск расширения и удлинения войны.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) запрещает родственникам закарпатских венгров, мобилизованных в ВСУ, разыскивать их через соцсети или сообщать об их гибели. Венгерские СМИ также писали, что Закарпатская 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла значительные потери под Соледаром, после чего в регионе началась масштабная мобилизация.

Несколько дней назад одно из зарубежных изданий сообщило об обнаружении на границе Венгрии и Украины рефрижераторного вагона с сотнями тел солдат ВСУ. Отмечалось, что в таких вагонах может перевозиться до 500 трупов. В публикации говорилось, что украинские власти устанавливают лимит на количество похорон погибших в день, опасаясь паники среди местного населения из-за высоких потерь.