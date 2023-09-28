Буданов назвал главную особенность контрнаступления ВСУ Глава ГУР Буданов: большая часть контрнаступления ВСУ проходит пешком

Фото: МО Украины

Большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком, заявил Wall Street Journal начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Украинские войска начали наступать в июне 2023 года.

К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком, — сказал Буданов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск и, вероятно, будут вынуждены отступать. Эксперт считает, что Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

По его наблюдениям, в США сначала утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь говорят, что ВСУ несут значительные потери, не продвигаясь вперед. При этом, по мнению Берлетика, на Западе заявляли о невозможности провала Украиной контрнаступления.