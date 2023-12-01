Буданов пытался помочь обвиняемому экс-главе «Нафтогаза» выехать в США «Украинские новости»: Буданов пытался помочь экс-главе «Нафтогаза» выехать в США

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов обращался в суд с просьбой разрешить обвиняемому в растрате экс-главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву выехать в США, сообщило издание «Украинские новости». По его информации, Буданов дважды направлял письма с такими просьбами, 16 и 17 ноября.

В первом письме глава военной разведки просил разрешить Коболеву выехать за границу в период с 20 по 29 ноября. На следующий день Буданов уточнил даты, указав период с 3 по 17 декабря.

По данным СМИ, адвокат объяснил необходимость выезда состоянием здоровья матери Коболева, которая живет в США. Но прокурор попросил оставить просьбу без рассмотрения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По версии следствия, экс-глава «Нафтогаза» выписал себе премию в размере $10 млн за положительное решение в тяжбе с «Газпромом» пятилетней давности. Коболева отпустили под залог, обязав являться по требованию следователя или в суд, оповещать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать на хранение все загранпаспорта.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 6 октября снял с Коболева обязательство не выезжать из страны без разрешения. Но при этом загранпаспорта экс-главе «Нафтогаза» так и не вернули.

В октябре 2023 года в администрации президента Молдавии Майи Санду рассказали , что Коболев консультировал правительство республики по вопросам долга перед «Газпромом». Сам экс-глава «Нафтогаза» за неделю до этого сообщал, что стал советником Санду по вопрос энергетической безопасности, однако в Кишиневе опровергли эту информацию.