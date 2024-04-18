Буданов заявил, что мечтает провести парад победы в Москве

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украинское руководство мечтает устроить парад победы в Москве, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. По информации издания, он также сообщил, что «не будет возражать против возможного распада России на мелкие части».

В мечтах россиян они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах у нас есть парад победы в Москве, — приводит его слова газета.

Также Буданов пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и увеличением числа атак дронов. Он уточнил, что ГУР разработало план, главная цель которого — сокращение потенциала России.

Ранее сообщалось, что Буданов лично курировал операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Украинская военная разведка планировала физически устранить блогера, возложив ответственность на Россию. Сам Шарий рассказал, что на его автомобиль напали, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов. При этом блогер отметил, что в момент нападения в машине также находилась его супруга.