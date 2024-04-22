Буданов назвал ошибки Кузьминова, которые привели к его убийству Глава ГУР Украины Буданов: из ситуации с Кузьминовым сделали печальные выводы

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев сделал печальные выводы после убийства российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8. По его словам, которые приводит «BBC Украина», тот не заботился о своей безопасности из-за стремления к славе.

Буданов считает, что украинской стороне следовало пресечь публичный образ жизни летчика в Испании. В частности, нельзя было допускать, чтобы Кузьминов приглашал к себе знакомых из России.

Я бы вам нецензурно ответил, какие мы выводы сделали. Это типичная ошибка в психологии людей. Когда у них есть деньги, они часто не обращают внимания на свою безопасность из-за желания получить признание, — заявил глава ГУР.

Труп Кузьминова был обнаружен в феврале в испанском курортном городе Вильяхойоса, где проживает много украинцев. В него выпустили шесть пуль, после чего переехали тело на машине. Двое киллеров в капюшонах попали на камеры наблюдения. По словам представителей полиции, это явно были профессионалы. Они выполнили свою задачу и быстро исчезли.

Как рассказал журналистам один из высокопоставленных чиновников испанской гвардии, Кузьминов вел в Испании нескромную жизнь. По его словам, тот ходил по барам, в которых всегда много русских и украинцев, и спускал там деньги, полученные от Киева. По городу он ездил на Mercedes S Class.

Сосед Кузьминова в Вильяхойосе считает, что спецслужбы Украины могли изначально желать смерти российского пилота. По его словам, Киев никак не проинструктировал летчика после его отъезда с Украины. Мужчина предположил, что Кузьминова переманили, но после того как дело было сделано, приняли решение его игнорировать.