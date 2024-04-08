Буданов назвал главного посредника по обмену пленными между РФ и Украиной Буданов: главным посредником в обмене пленными России и Украины выступили ОАЭ

Фото: president.gov.ua

Основным посредником в обмене военнопленными между Россией и Украиной вместо Турции стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявил глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью немецкому медиахолдингу АRD. Буданов также поддержал инициативу папы римского провести обмен «всех на всех», но уточнил, что пока не видит заинтересованности в этом с российской стороны.

Я полностью поддерживаю это. Давайте сделаем. Осталось только одно: убедить Россию,— сказал Буданов.

31 марта во время пасхальной речи папа римский Франциск предложил России и Украине обменяться военнопленными по формуле «все на всех». Также он призвал прекратить огонь в секторе Газа и доставить гуманитарную помощь в анклав. Во время своего обращения с балкона собора Святого Петра он добавил, что его мысли обращены к жертвам многих конфликтов.

При этом Буданов ранее подчеркнул, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. Он признал, что в данный момент Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено, поэтому работа «над этим вопросом» продолжается.

Кроме того он пригрозил атакой на строящуюся сейчас железную дорогу, призванную связать Ростовскую область с новыми российскими территориями. Военнослужащий уверен, что такие теракты провести куда проще, чем атаковать Крымский мост, к тому же у ведомства есть опыт проведения таких операций.