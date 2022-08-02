«Брюссель нам не босс»: Орбан про отказ принимать решения Евросоюза Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не будет принимать решения Евросоюза

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии. Глава правительства добавил, что венгры — независимая и суверенная нация. Он напомнил, что Евросоюз представлен всеми европейскими странами, а Брюссель не является его центром, пишет ТАСС.

Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем, — сказал Орбан.

Премьер-министра неоднократно критиковали за отказ вводить эмбарго на поставки российской нефти. Политика обвиняли в том, что он якобы действует в интересах Москвы.

У немецких властей осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может случиться из-за нехватки природного газа зимой, сообщило ранее агентство Bloomberg. Автор публикации отметил, что причиной такой напряженной ситуации стала нерешительная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от российских энергоносителей. Отмечается, что в ближайшее время на фоне происходящего в Германии могут начаться общественные волнения.