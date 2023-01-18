Брюллова почистили: в Италии нет проблем с русскими захоронениями Посольство РФ и Русский дом в Риме: власти Италии принимают оплату на реставрацию могил русских деятелей

Фото: Пресс-служба Русского Дома в Риме

Могила Карла Брюллова в Риме

В Италии нет проблем с уходом за могилами соотечественников, которые покоятся на известных некрополях, рассказали NEWS.ru в посольстве РФ в республике. Как уточнили в Русском Доме в Риме, итальянская сторона по-прежнему принимает оплату за ремонтные и реставрационные работы. Совсем недавно планово привели в порядок надгробие русского живописца Карла Брюллова.

На данный момент посольству не известно о каких-либо проблемах на территории Италии, — сообщила NEWS.ru руководитель группы прессы и культуры дипмиссии РФ Валентина Соколова.

На венецианском кладбище Сан-Микеле похоронены Иосиф Бродский, Игорь Стравинский и Сергей Дягилев.

В Русском Доме в Риме рассказали, что в середине декабря 2022 года на римском некатолическом кладбище Тестаччо завершились работы по реставрации могил, имеющих историко-мемориальное значение.

Эти работы проводятся раз в два года, чтобы очистить монументы от наслоившихся со временем грязи и черноты. Русский Дом в Риме отвечает за поддержание и сохранение семи захоронений. Помимо художника Карла Брюллова и княжны Марии Оболенской, в их число входят памятники на могилах государственных деятелей, работавших в Риме: послов Анатолия Крупенского и Николая Муравьева, князей Феликса Юсупова, Василия Голицына и генерала Николая Врангеля, — рассказали в пресс-службе Русского Дома.

Фото: Пресс-служба Русского Дома в Риме Плановые работы на могиле Карла Брюллова на кладбище Тестаччо в Риме

В Русском доме привели подробнейший перечень того, что было сделано:

Предварительные работы по удалению пыли со всех поверхностей.

Удаление отложений солей и грязи в труднодоступных местах.

Обработка памятника биоцидами с двухразовым распылением Биотина-Т СТС для устранения колоний микроорганизмов.

Удаление биологического налета с помощью щеток различного размера и очистка памятников дистиллированной водой.

Удаление налета от смога при помощи химического раствора, нанесенного кистями, состоящего из карбоната аммония и этилендиаминтетрауксусной кислоты, разведенных в дистиллированной воде.

Укрепление всех поверхностей памятника путем нанесения этилового силиката.

Окончательная защита с нанесением силиката этила и биоцида для предотвращения повторного образования колоний биологических организмов.

Ранее Le Figaro сообщила том, что мэрия Сент-Женевьев-де-Буа отказалась принимать деньги от РФ за оплату истекших концессий на захоронения 23 соотечественников на одноименном кладбище. Срок аренды участков должны были продлить на следующие десять лет.

Чиновники объяснили решение невозможностью принять средства в связи с текущей политической обстановкой.

В посольстве РФ в Париже подтвердили NEWS.ru, что ищут выход. При этом коллизия не затрагивает могилы знаменитых русских эмигрантов на Сент-Женевьев-де-Буа — Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Рудольфа Нуреева, Андрея Тарковского, Александра Галича и многих других.