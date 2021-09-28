Бросившего яйцо в Макрона студента отправили в психушку

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Военное партнёрство AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии никак не повлияет на стратегию Парижа в зоне Индийского и Тихого океанов. Франция остаётся океанической державой. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Его слова приводит ТАСС.

Макрон упомянул недавний разговор с президентом США Джо Байденом. Он напомнил, что Франция является индо-тихоокеанской державой. В разговоре с Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции...