Бросившего яйцо в Макрона студента отправили в психушку
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:16, 28 сентября 2021
Эммануэль Макрон в ЛионеФото: Sandrine THESILLAT via www.imago/Global Look Press
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Студент, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после проведения экспертизы был помещён в психиатрическую клинику. Молодой человек был задержан за «насилие в отношении лица, наделённого государственной властью». Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Психиатрическая экспертиза была проведена по запросу прокуратуры Лиона. Выяснилось, что 19-летнему студенту необходима принудительная госпитализация.
Ранее Макрон прибыл в Лион на встречу с местными жителями. В него было брошено сваренное яйцо, оно не разбилось, когда ударилось о политика. Инцидент произошёл, когда глава государства прогуливался по выставке Eurexpo. Кидавший выкрикнул «Да здравствует революция», после чего президентская охрана удалила его из зала в наручниках. Макрон попросил сотрудников своей команды поговорить с молодым человеком, чтобы выяснить его мотивы.