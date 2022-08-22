«Бросать вызов вялой элите»: Welt узнал о наставлениях Мельника преемнику Welt: экс-посол Украины в ФРГ Мельник посоветовал преемнику постоянно бросать вызов «вялой элите Германии»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал преемнику быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов «вялой элите ФРГ», пишет Welt. Одновременно с этим он рекомендовал будущему представителю Киева быть дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, с учетом усталости общественности от конфликта.

Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным. <...> С другой стороны, я считаю, что ему не остается ничего, кроме как быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов вялой немецкой политической элите, — сказал Мельник.

Мельник добавил, что покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. Издание уточняет, что его преемником в Берлине должен стать Алексей Макеев, но официального подтверждения этому пока нет.

Накануне Мельник раскритиковал власти Германии за то, что те, по его мнению, оставили Киев на «оружейной диете». Он обвинил правительство ФРГ в том, что оно бросило Киев на произвол судьбы, указывая на нежелание поставлять на Украину тяжелое вооружение.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Ранее он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая дипломат обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.