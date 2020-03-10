Самолёты авиакомпании British Airways временно не будут летать в Италию из-за вспышки коронавируса в республике. Авиаперевозчик выполнял рейсы между Великобританией и Италией по 60 маршрутам.
Ранее путешественники критиковали British Airways, которая на фоне распространения COVID-19 на Апеннинском полуострове не предпринимала никаких мер,
Пресс-секретарь авиакомпании сообщила, что все пассажиры, которые в период с 10 марта по 4 апреля должны были лететь в или из Италии, могут вернуть билеты, получив полную компенсацию их стоимости. Также путешественники вправе отложить вылет вплоть до конца мая или выбрать в качестве места назначения аэропорты Цюриха и Женевы вместо итальянских.
Все рейсы в Италию до 3 апреля отменил венгерский лоукостер Wizz Air, писал NEWS.ru.
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