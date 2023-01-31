Sun: систему охлаждения ядерной подлодки Британии починили с помощью клея

В ходе проверки британской ядерной подлодки HMS Vanguard, вооруженной баллистическими ракетами системы Trident, выяснилось, что жизненно важные системы охлаждения были отремонтированы с помощью суперклея, пишет The Sun. Издание поясняет, что в отсеке подлодки, в котором расположен ядерный реактор, трубки системы охлаждения крепились болтами, зафиксированными суперклеем.

По данным издания, срочный ремонт жизненно важных труб охлаждения потребовался после того, как один болт, закрепленный суперклеем, отвалился во время проверки. Командование Военно-морских сил Великобритании приказало немедленно начать расследование по данному инциденту.

Как утверждает The Sun, возможный сбой системы охлаждения реактора мог бы привести к трагедии сопоставимой с чернобыльской. Утверждается, что приклеенных болтов, удерживающих изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, насчитали не менее семи штук.