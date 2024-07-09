Британскому министру пришлось прятаться в убежище из-за тревоги в Одессе DM: глава МО Британии полчаса провел в убежище из-за воздушной тревоги в Одессе

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джон Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Одессу был вынужден прервать переговоры с киевскими властями и укрыться в убежище, так как в городе объявили воздушную тревогу, пишет The Daily Mirror. Отмечается, что британский генерал посещал Украину 7 июля.

[Он] и представить себе не мог, что ему придется уворачиваться от ракет и спасаться бегством во время поездки на Украину, — пишут журналисты.

По данным издания, Хили сохранял спокойствие и настаивал на продолжении переговоров в убежище. Спустя примерно 35 минут был дан сигнал «отбой», и стороны вернулись в административное здание. В итоге генерал пообещал, что Великобритания предоставит Украине больше вооружения.

7 июля Джон Хили заявил о новом пакете помощи, который будет поставлен Украине. В этот пакет войдут 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. Хили также сообщил о том, что Великобритания ускорит доставку обещанного в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней.

Новый пакет помощи также будет включать четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.