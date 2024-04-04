Британского ветеринара в собственном саду насмерть загрызла стая собак Daily Star: В Британии стая собак насмерть растерзала ветеринара в саду

В британском графстве Уорикшир пожилого ветеринара в собственном саду растерзала стая из семи собак, пишет The Daily Star. Среди напавших на пенсионера псов был его собственный русский черный терьер. Вся одежда мужчины была разорвана на куски.

Тело 77-летнего Энтони Харрингтона было найдено в его саду в Литл-Пэкингтоне, Уорикшир. Его одежда была разорвана на куски семью собаками, включая несколько более крупных бернских зенненхундов и его собственную собаку, — пишет издание.

Местная полиция подтвердила, что ветеринар скончался от укусов, хотя сначала предположительной причиной смерти была остановка сердца. Отмечается, что пенсионер был вдовцом.

Ранее в городе Братске Иркутской области два уличных пса напали на восьмилетнего мальчика во дворе школы. Ребенка спасли его сверстник и старшеклассник, оказавшиеся рядом. Они спугнули животных. Пострадавшему назначили уколы от бешенства. В СКР по региону возбудили уголовное дело.

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