Британского полицейского обвинили в терроризме из-за изображений с ХАМАС

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штаб-квартира Королевской прокуратуры в Лондоне

Британскому полицейскому предъявили обвинения в терроризме и поддержке радикального палестинского движения ХАМАС, говорится в сообщении, распространенном Независимым управлением по поведению полиции, надзорным органом Англии и Уэльса. По версии следствия, мужчина распространял изображения с представителями движения в мессенджере. Его задержали в ноябре 2023 года, а дело передали в Королевскую государственную прокуратуру, сообщает ТАСС.

По итогам расследования мы решили, что дело должно быть передано в Королевскую государственную прокуратуру по уголовным делам (CPS). В понедельник полицейскому Мохаммеду Адилу, 26 лет, были предъявлены обвинения по двум случаям публикации изображения в поддержку запрещенной организации, а именно — ХАМАС, в нарушении статьи 13 Закона о терроризме, — говорится в сообщении.

Суд над полицейским состоится 2 мая. На время правоохранитель отстранен от работы. Известно, что ХАМАС признано террористическим движением в Великобритании с 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководство Чехии приняло решение усилить меры безопасности в стране до 30 сентября, это связано с предстоящими крупными международными спортивными соревнованиями в странах Евросоюза. Меры будут действовать и в период предстоящих в Берлине чемпионата Европы по футболу, а также Олимпиады в Париже.