Британского моряка обвинили в изнасиловании новобранцев

Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Моряка Королевского военно-морского флота Великобритании осудили за сексуальное насилие над тремя стажерами-мужчинами, пишет The Daily Mail. Суд выяснил, что 25-летний Майкл Кармон домогался своих сослуживцев, когда они все жили в одной комнате и принимали душ.

Отмечается, что преступления были совершены в начале прошлого года. Сам же Кармон уверял суд, что просто шутил таким образом и пытался влиться в коллектив. Этим доводам судья не поверил и признал моряка виновным по четырем пунктам обвинения. Приговор огласят в июле.

Ранее британскую туристку в Греции изнасиловал местный 21-летний военнослужащий. Он познакомился с 26-летней девушкой в баре, а затем заманил ее на пляж, где и надругался над ней. Признавать вину он не стал, а подал встречный иск о клевете. Сейчас пехотинец находится под стражей. Его дело будет рассматривать военная прокуратура Ханьи, на северо-западном побережье Крита.

До этого в городе Темрюке Краснодарского края задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 33-летнего земляка. Вместе с подельником мужчина с прошлого лета выбивал из пострадавшего 1 млн рублей путем угроз, унижений и побоев. В последний раз рэкетиры решили надругаться над мужчиной.